Aluhut und Grundgesetz

WDR 5 Polit-WG. . 37:15 Min. . Verfügbar bis 15.05.2021. WDR 5.

Sie tragen selbst gebastelte Grundgesetze unter dem Arm und T-Shirts mit der Aufschrift: Gib GATES keine Chance. Zu Hunderten sind in den vergangenen Tagen Menschen gegen die Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Was treibt sie an?

Audio Download .