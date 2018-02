Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Nein to Five

WDR 5 Polit-WG | 27.01.2018 | Länge: 29:52 Min.

Traumjob oder Sicherheit? Geld oder Freizeit? Flexibilität oder Struktur? Die Arbeitswelt verändert sich und so auch die Anforderungen. Sowohl an die Arbeitnehmer als auch an die Arbeitgeber. Wie wollen wir arbeiten? Die Polit-WG diskutiert. | audio