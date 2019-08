Audio: Die Maremma: Der wilde Süden der Toskana

WDR 5 Mit Neugier unterwegs - Das Reisemagazin. . 22:08 Min. . WDR 5. Von Manfred Schuchmann.

Wer an die Toskana denkt, denkt an Zypressen, sanfte Hügel und Städte wie Florenz und Pisa. Die Toskana hat aber auch weniger liebliche Seiten, sie kann wild sein, sehr ursprünglich und rau. Mit Wölfen, Wildschweinen und Cowboys. Willkommen in der Maremma. | audio