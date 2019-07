Audio: NRW-Tipp: Assinghausen

WDR 5 Mit Neugier unterwegs - Das Reisemagazin. . 05:00 Min. . WDR 5. Von Corina Wegler-Pöttgen.

Die Königin hält Hof – mal in rosé, mal in gelb, mal in knallrot: die Rose. Das tut sie in Assinghausen, einem kleinen, feinen Ort im Sauerland – mit vielen Fachwerkhäusern. Der darf sich offiziell Rosendorf nennen. | audio