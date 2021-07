"Raqqa am Rhein" von Jabbar Abdullah

WDR 5. . 56:11 Min. . Verfügbar bis 24.07.2021. WDR 5.

"Raqqa am Rhein" ist die Geschichte einer Flucht aus Syrien. Jabbar Abdullah nahm 2012 an Studentenprotesten in Aleppo teil, die das Regime von Bashar Al Assad blutig niederschlug. Abdullah gelang eine abenteuerliche Flucht nach Deutschland. In "Raqqa am Rhein" erzählt er vom Leben in Syrien, dem Arabischen Frühling, einem Krieg, der alles zerstörte und der Wiederentdeckung des Euphrats am Rhein.

