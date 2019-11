Das Gartenjahr im KiRaKa - Winterfest machen

WDR 5 KiRaKa. . 02:22 Min. . Verfügbar bis 18.11.2020. WDR 5.

Der Herbst ist da und der Winter steht vor der Tür. Die Felder sind abgeerntet und in den Gärten wachsen nur noch Pflanzen, denen es nichts ausmacht, wenn es mal kälter wird. Was das für Gärtner bedeutet, das erzählen wir euch im KiRaKa-Gartenjahr. Seit fast einem Jahr begleiten wir die Ackerkinder der Garten-und Acker-AG an der Schule "An der Kopfbuche" in Pulheim-Stommeln.