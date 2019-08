50 Jahre Woodstock – Das Jubiläums-Special von Rockpalast, WDR 4 und WDR 5

Rockpalast, WDR 4 und WDR 5 feiern das legendäre Festival, welches vom 15. bis 17. August 1969 in White Lake, New York stattfand und Musikgeschichte schrieb. Wir verfolgen die Enstehung des Mythos "Woodstock", blicken zurück auf das Jahr 1969 und zeigen Euch natürlich auch D.A. Pennebaker's Woodstock Diary mit Konzerten von Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Crosby Stills Nash and Young und vielen mehr. | mehr