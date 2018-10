Audio: Kommentar: Klimawandel lässt grüßen

WDR 4 Zur Sache | 16.10.2018 | Länge: 02:08 Min.

Von Jörg Brunsmann. 12 Jahre – keine wirklich lange Zeit. Vor 12 Jahren gab es in Deutschland die Fußball-WM, das Sommermärchen. Erinnern sich viele noch gerne dran. Und in 12 Jahren? Ist es vielleicht zu spät in Sachen Klimaschutz – sagen Wissenschaftler. | audio