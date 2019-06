Unser Zusammenleben – aggressiv und respektlos?

WDR 4 Zur Sache. 02:04 Min.

Von Katja Schwiglewski. Nach dem Angriff auf zwei Bademeister in Essen beklagt der Bundesverband deutscher Schwimmbäder eine zunehmende Aggressivität in Freibädern. In vielen Städten und Gemeinden werden Bürgermeister, Gemeinderäte oder Rathaus-Mitarbeiter bedroht.

