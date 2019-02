Audio: Witz, du bist umzingelt! - Die Doppelnamendebatte

WDR 4 Zur Sache | 26.02.2019 | Länge: 01:55 Min.

Da hat der Bernd Stelter bestimmt nicht mitgerechnet, dass sein harmloser Witzversuch an einem Doppelnamen zu einem mittleren Eklat führt. Eine Frau fährt ihm auf offener Bühne in die Parade, und jetzt ist der Teufel los, der Kölner Sitzungskarneval in seinen Grundfesten erschüttert. | audio