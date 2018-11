Audio: Rabattschlacht am Black Friday

WDR 4 Zur Sache | 19.11.2018 | Länge: 02:12 Min.

Von Ferdinand Quante. Allzu lange gibt es ihn ja noch nicht, den sogenannten "Black Friday". Erst vor fünf Jahren wurde dieser Tag, der in den USA eine lange Tradition hat, hier bei uns in Deutschland eingeführt, aber mittlerweile kennt ihn so gut wie jeder. | audio