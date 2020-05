Kommentar: Mehr Adoptionshilfe

WDR 4 Zur Sache. . 02:02 Min. . Verfügbar bis 28.05.2021. WDR 4. Von Irene Geuer.

Wir sprechen heute drüber: Das Adoptionshilfegesetzt wird heute Nachmittag im Bundestag aller Voraussicht nach verabschiedet. Und damit soll es mehr Beratung und mehr Begleitung für Adoptionen geben. Vor allem der offene Umgang mit dem Kind steht dabei im Vordergrund und ein möglicher Kontakt mit allen Beteiligten, wenn denn alle einverstanden sind. Da hat sich doch in den vergangenen Jahrzehnten einiges verändert und das ist gut so, sagt WDR 4-Autorin Irene Geuer in ihrem Kommentar:

