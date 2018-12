Kommentar: Last Christmas gehört dazu!

WDR 4 Zur Sache | 14.12.2018 | 02:06 Min.

Von Stephan Karkowsky. Der Song Last Christmas von Wham! hat einen neuen Rekord aufgestellt: Kein Lied war häufiger in der deutschen Single-Hitparade platziert! Pünktlich zur Adventszeit macht es sich Last Christmas dort wieder gemütlich. Und das mögen manche gar nicht.

