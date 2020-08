Kommentar: Klimawandel – auch das noch

WDR 4 Zur Sache. . 02:03 Min. . Verfügbar bis 20.08.2021. WDR 4.

Hoher Besuch im Bundeskanzleramt. Greta Thunberg, die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer und zwei weitere Mitstreiterinnen aus der "Fridays for Future"-Bewegung haben ein Date mit Angela Merkel. Kuschelig wird das sicher nicht, der Klimawandel ist ein beinhartes Thema. Aber auch eins, das in den letzten Wochen und Monaten beinahe in Vergessenheit geraten ist.

