Audio: Kommentar: Im Notfall versorgt

WDR 4 Zur Sache. . 01:58 Min. . WDR 4.

Von Irene Geuer. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat also seine Pläne vorgelegt, wie er die Notaufnahmen in Krankenhäusern entlasten will. Weil ja immer mehr Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht abends oder am Wochenende in der Notaufnahme Hilfe suchen, anstatt zum niedergelassenen Arzt zu gehen. | audio