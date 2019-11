Kommentar: Immer Notstand ist kein Notstand!

WDR 4 Zur Sache. . 02:00 Min. . Verfügbar bis 28.11.2020. WDR 4.

Heute gibt es wieder große Demonstrationen in vielen Städten in NRW. Viele von uns kennen das ja auch schon: Fridays for future – Demonstrieren für eine bessere Klimapolitik. Was den Demonstranten Auftrieb geben dürfte: Die Entscheidung des Europaparlaments gestern. Die Abgeordneten haben den Klimanotstand ausgerufen. Und zwar für ganz Europa. Mein Kollege Jörg Brunsmann fragt sich in seinem Kommentar "Zur Sache", ob das der richtige Weg ist. Jemand, der immer warnt, wird irgendwann nicht mehr ernst genommen. Autor:Jörg Brunsmann.

Audio Download .