Audio: Diesel-Fahrverbote: Dagegen sein reicht nicht

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 13.04.2018 | Länge: 02:21 Min.

Im NRW-Landtag haben sich Experten gegen Diesel-Fahrverbote ausgesprochen. Nur zu sagen, was man nicht will, reiche aber nicht, meint Stefan Lauscher in seinem Kommentar. Die Untätigkeit der Politik in Sachen saubere Luft sei sagenhaft. | audio