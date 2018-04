Audio: Macrons Europa-Rede - Alleingelassen in Europa

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 18.04.2018 | Länge: 03:08 Min.

Die europäische Lichtgestalt Emmanuel Macron verliert an Strahlkraft. Nicht alles, was in wohlformulierten Reden europafreundlich rüberkommt, ist es dann auch in der praktischen Politik, findet Pascal Lechler in seinem Kommentar. | audio