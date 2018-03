Audio: Hundekot: Wir wollen doch alle "nur spielen"!

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 08.03.2018 | Länge: 02:53 Min.

Hundehalter in Werne tun künftig gut daran, nur noch mit Kottüte Gassi zu gehen: Die Stadtverwaltung hat das Bußgeld für hinterlassene Hundehaufen auf 200,- Euro erhöht. Richtig, so Willi Schlichting in seinem Kommentar, aber: Wer kontrolliert? | audio