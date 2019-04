Audio: WDR 2 Die Beobachter - Roger de Weck: Selten war Europa so stark wie jetzt

WDR 2 Beobachter. . 03:10 Min. . WDR 2.

Europa in der Krise? Falsch, sagt Publizist Roger de Weck: "Selten ist Europa so stark gewesen wie jetzt." Die Zustimmung zur EU sei laut Umfragen höher denn je. Das Chaos in Großbritannien wirke abschreckend. Und das Erstarken rechter Kräfte sei kein europäisches, sondern ein weltweites Phänomen. | audio