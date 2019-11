Kommentar: Feste feiern, wie sie fallen!

Von Irene Geuer. Ist das eigentlich wirklich schön? Heute ist der 11.11., aber schon gestern waren so viele hier in unserem Land trunken vor Feierfreude und Bier. Wie zum Beispiel in Aachen oder in Mönchengladbach. Den Karnevalsauftakt einfach vorverlegt, weil Sonntag war, die Menschen frei und Zeit hatten.

