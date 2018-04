Audio: Borussia Dortmund: So wird das nichts

WDR 2 Klartext | 01.04.2018 | Länge: 01:48 Min.

Borussia Dortmund geht in Bayern unter. Kein Aufbäumen von Kapitän Marcel Schmelzer, keine Leistungsteigerung von Nuri Sahin. Die aktuell fragwürdige Personalpolitik in Dortmund symbolisiert eines: Die zweitbeste Mannschaft Deutschlands ist der BVB so mit Sicherheit nicht. | audio