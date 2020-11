Kommentar: Es werde Licht

WDR 4 Zur Sache. . 01:55 Min. . Verfügbar bis 27.11.2021. WDR 4. Von Irene Geuer.

Am Sonntag steigen wir also ein in den Advent. Sie haben wahrscheinlich auch schon einen Kranz gekauft oder gebastelt. Die erste Kerze wird erstrahlen in dieser ziemlich dunklen Zeit. Corona und November sorgen bei vielen für einen Seelenblues.

