Kommentar: Die Wirtschaft geht in die Knie – den Machern geht es schlecht

WDR 4 Zur Sache. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 30.07.2021. WDR 4. Von Irene Geuer.

Seit heute wissen wir, was ein historischer Absturz ist. So wird der Einbruch des Bruttoinlandproduktes, also der deutschen Wirtschaft genannt. Der stärkste Rückgang der wirtschaftlichen Leistung seit 1970.

Audio Download .