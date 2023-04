Kommentar: Die Prüfungen des Lebens

WDR 4 Zur Sache. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 18.04.2024. WDR 4. Von Ferdinand Quante.

Immer weniger junge Menschen machen den Führerschein. Vielleicht haben sie mit dem Autofahren nichts am Hut, vielleicht haben sie aber auch einfach nur keine Lust auf die Fahrprüfung. Prüfungen sind immer so eine Sache. Wie die für heute abgesagte Abiturprüfung in NRW beweist. Aber über das Abi hinaus gibt es ja noch viel mehr Prüfungen, schöne wie schlimme.

