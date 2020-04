Kommentar: Die Meise unterm Pony

01:59 Min.

In ganz normalen Zeiten wäre jetzt bei den Friseuren landauf landab die Hölle los. Die Ostertage stehen ultimativ bevor und da wollen einfach so viele die Haare schön haben. Friseure in Corona-Zeiten haben geschlossen und das sorgt für argen Unmut in der Kundschaft.

