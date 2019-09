Kommentar: Die Last mit der Handtasche

Von Katja Schwiglewski.

Von Katja Schwiglewski. Wohin mit den wichtigen Utensilien, die unterwegs gebraucht werden? Für Männer ist die Antwort meist einfach: in die Handtasche ihrer Partnerin. Frauen wiederum tragen oft schwer an ihren Taschen, ohne bei Bedarf das darin zu finden, was sie gerade suchen.

