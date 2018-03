Audio: Wir wollen die Armut oft nicht sehen

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 07.03.2018 | Länge: 02:53 Min.

Dass Menschen auf die Leistungen von Tafeln angewiesen sind, bezeichneten Wohlfahrtsverbände am Dienstag als "Ausdruck eines politischen Versagens in diesem reichen Land". Armut bekommt in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit, kommentiert Dirk Müller. | audio