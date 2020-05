Kommentar: Das mit der Eigenverantwortung

WDR 4 Zur Sache. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 25.05.2021. WDR 4.

Am Wochenende war ordentlich was los: Über 100 Menschen in Quarantäne, 18 Corona-Erkrankte nach einem Restaurantbesuch im ostfriesischen Moormeland. Frankfurt über 100 Infizierte nach einem Gottesdienst. Über 20 Erkrankte in Düsseldorfer Altenheim. In Köln entdeckt die Polizei Zelte und Musikanlage in einem Wald und verhindert eine illegale Party.

Audio Download .