Audio: Zahnspangen: Kassenleistung muss bleiben!

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 04.01.2019 | Länge: 02:27 Min.

Ein vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten hat eine Debatte um den medizinischen Nutzen unter anderem von Zahnspangen entfacht. Doch es wäre unsinnig, diese Leistungen in Frage zu stellen, meint Anne Schneider in ihrem Kommentar. | audio