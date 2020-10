Kommentar: Besser Sperrstunden als Ausgangssperren

WDR 4 Zur Sache. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 14.10.2021. WDR 4.

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens gilt ab heute eine Sperrstunde. In Köln, Leverkusen und Hamm müssen Restaruants und Kneipen ab Mitternacht oder 1 Uhr schließen. In Düsseldorf schon seit Montag.

