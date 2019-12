Kommentar: "Alles gut" – die neue Allzweckfloskel

WDR 4 Zur Sache. . 01:53 Min. . Verfügbar bis 10.12.2020. WDR 4.

Von Ferdinand Quante. Es tauchen ja immer wieder neue Floskeln auf. Bedankt sich jemand für eine kleine Gefälligkeit, so war es vor einiger Zeit schick, mit einem "Da nicht für" zu antworten. Jetzt, so kann man beobachten, ist unser Vorrat an höflichen Redewendungen um eine Formel reicher.

