Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schluss mit der Vergeudung von Steuermilliarden!

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 27.01.2018 | Länge: 03:07 Min.

Stuttgart, Hamburg, Berlin: Warum laufen bei Großprojekten in Deutschland so oft Planungen, Zeitpläne und Kosten aus dem Ruder? Besser ausgebildete und bezahlte Beamte könnten helfen, das zu vermeiden, meint Ferdinand Klien in seinem Kommentar. | audio