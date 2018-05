Diesel-Autos – Sagt uns endlich, wie wir dran sind

WDR 4 Zur Sache | 18.05.2018 | 01:37 Min.

Von Jörg Brunsmann. Jetzt ist es also amtlich: In Deutschland herrscht dicke Luft in den Städten. Weil die Grenzwerte so oft überschritten werden, wird die Bundesrepublik jetzt von der EU-Kommission verklagt.

Audio Download .