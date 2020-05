Bares statt Gutscheine

WDR 4 Zur Sache. . 02:06 Min. . Verfügbar bis 14.05.2021. WDR 4.

Wenn Sie Tickets gekauft haben, Theaterkarten, Musical, wenn Sie eine Reise gebucht haben oder ähnliches: Sollte man dann den Veranstaltern in der Coronakrise erlauben, statt Geld zurück nur einen Gutschein auszugeben? So wollte es ursprünglich mal die Bundesregierung, um eine Pleitewelle zu vermeiden. Das aber widerspräche dem EU-Recht, hieß es aus Brüssel, also ruderte Berlin zurück.

Audio Download .