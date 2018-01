Helmut Zierl über Harmonie zum Wohlfühlen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 25. Todestag von Audrey Hepburn

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 20.01.2018 | Länge: 02:35 Min.

Eigentlich wollte Audrey Hepburn Primaballerina werden. Als das nicht klappte, trat sie in Londoner Revuen auf und übernahm winzige Statistenrollen beim Film – bis ein Hollywood-Scout ihr hinreißendes Lächeln entdeckte. Mit "Ein Herz und eine Krone" stieg Hepburn 1954 über Nacht zum Superstar auf. Ihr Zauber lässt sich nur mit altmodischen Wörtern beschreiben: Liebreiz, Anmut, Grazie. Die Kamera war geradezu vernarrt in sie. Am 20. Januar 1993 starb Audrey Hepburn im Alter von 63 Jahren. Autor: Christiane Kopka. | audio