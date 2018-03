Audio: Bunte Frühjahrsboten

WDR 4 Drinnen und Draußen | 31.03.2018 | Länge: 02:20 Min.

Zu Ostern zeigen sie sich doch: die Frühjahrsblüher! Zum Beispiel im Botanischen Garten in Köln, der Flora. Und in unseren Wäldern. Vielleicht bald auch in Ihrem Garten? Autor: Sabine Krüger. | audio