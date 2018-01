Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Männer unterm Messer - Schönheitstrends in Hollywood

WDR 4 Gut zu wissen | 07.01.2018 | Länge: 02:05 Min.

Wer "schön" sein will, muss unters Messer - das gilt in Hollywood auch für Männer. Mickey Rourke, Sylvester Stallone oder Dwayne "The Rock" Johnson haben angeblich kosmetische Eingriffe vornehmen lassen - darüber geredet wird wie üblich nicht. Autor: Nicole Markwald. | audio