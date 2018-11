Audio: Bürgeroper in Dortmund

WDR 4 Gut zu wissen | 05.11.2018 | Länge: 02:02 Min.

Eine Oper, bei der jeder mitmachen kann, so etwas gibt es jetzt in Dortmund. Die Bürgeroper ist dort ein neues Projekt. Da können Hobby-Musiker und -Sänger einfach teilnehmen und ihr ganz eigenes Musiktheaterstück auf die Beine stellen. Ein festes Laienensemble an einer Oper - so etwas gab es bislang noch nie in Deutschland. Autor: Silke Hempel. | audio