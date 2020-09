Top 444: Westernhagens Düsseldorf

WDR 4 Top 444. . 02:16 Min. . Verfügbar bis 21.09.2021. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Marius Müller-Westernhagen ist ein Junge von hier. Als er nach Hamburg zog, nach New York und Berlin, da hatte er seine Anfänge in Düsseldorf, in seiner Geburtsstadt, längst hinter sich. Über eine Karriere, die nicht mit Musik begann.

Audio Download .