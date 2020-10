Top 444: Spätstarter - Hits mit Jahren Verspätung

WDR 4 Top 444. . 02:35 Min. . Verfügbar bis 26.10.2021. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Übernacht-Erfolge gab's in der Musikgeschichte so einige. Aber ebenso Spätzünder, also Songs, die einfach länger brauchten, bis aus ihnen nach Jahren große Hits wurden, das oft erst im zweiten, dritten oder sogar vierten Anlauf. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Audio Download .