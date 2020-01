Johannes Rotter zu Gast bei WDR 4

WDR 4 Studiogäste. . 18:00 Min. . Verfügbar bis 10.01.2021. WDR 4.

Johannes Rotter - auf Anhieb sagt der Name nur den Wenigsten was, dabei ist jeder schon mal über seine Arbeiten gestolpert. Bekannt ist er aus "Alles Atze", "Was nicht passt wird passend gemacht" und vom Kölner Tatort, für den Rotter nicht nur vor der Kamera steht, sondern als Drehbuchautor auch hinter den Kulissen tätig ist. Mit WDR 4 Moderatorin Martina Emmerich spricht er über Fastenkuren, seine Arbeit als Autor und Freundschaften. Autor: Emmerich/Rotter.

