Audio: Glückwunsch, Gloria Gaynor

WDR 4 Glückwunsch. . 02:11 Min. . WDR 4.

Ein Andenken aus der Disco-Ära ist niemals aus der Mode gekommen: das Lied der Lieder unter der rotierenden Glitzerkugel, die Disco-Hymne: "I Will Survive". Dessen Sängerin kam am 7. September 1949 in Newark, New Jersey, auf die Welt. Was immer Gloria Gaynor veröffentlichte: Alle Lieder stehen bis heute im Schatten von "I Will Survive". Autor: Oliver Rustemeyer. | audio