Guido Cantz zu Gast bei WDR 4

Audio: Adel Tawil hat einen aufgeräumten Kleiderschrank

WDR 4 Vier Fragen. . 00:37 Min. . WDR 4.

In den letzten Jahren war Adel Tawil ausschließlich in eigener Sache unterwegs. Einst mit Ich + Ich an der Seite von Annette Humpe bekannt geworden, hatte der Berliner mit tunesisch-ägyptischen Wurzeln auch als Solo-Künstler großen Erfolg. Autor: Thomas Steinberg. | audio