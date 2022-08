ChrisTine Urspruch – Talk mit der Tatort-Schauspielerin

Vom "Sams" über "Dr. Klein" zu "Alberich": ChrisTine Urspruch spricht mit Heike Knispel über das spannende "Tatort"-Leben, über die Kindheit der Schauspielerin in Remscheid und was sie an ihrer jetzigen Wahlheimat Wangen im Allgäu so liebt.

