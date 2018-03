Audio: Elif über stolze Eltern

WDR 4 Studiogäste | 14.02.2018 | Länge: 12 Sek.

2017 schaffte es ihr Album "Doppelleben" in die Top 20 der Deutschen Album-Charts, bei iTunes sogar auf Platz 1. Bevor es für Popmusikerin Elif auf große Deutschlandtournee geht, hat sie bei Ute Schneider in WDR 4 Ab in den Feierabend vorbeigeschaut. Autor: René Denzer. | audio