Audio: Spaziergang durch den Märchenwald Altenberg

WDR 4 Spaziergang | 23.12.2018 | Länge: 02:26 Min.

In der Weihnachtszeit sind wir in der richtigen Stimmung für Märchen und Geschichten. Wer sich zudem ein bisschen bewegen will, für den ist ein Spaziergang durch den "Märchenwald" im bergischen Odenthal-Altenberg genau das Passende. Autor: Modrow Ulrike. | audio