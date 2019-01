Audio: WDR 5 Mit Neugier unterwegs Ganze Sendung (12.01.2019)

WDR 5 Mit Neugier unterwegs | 12.01.2019 | Länge: 40:40 Min.

Reisen mit Neugier im Gepäck - an Orte und in Landschaften auf der ganzen Welt, aber natürlich auch in Deutschland und in NRW. Reportagen und Gespräche zum Neuentdecken oder Wiederkennen. Diesmal: Mompox in Kolumbien, NRW-Tipp Hörstel. | audio