Sportlich durch den Wald - auf dem Kalorienpfad bei Hilchenbach

WDR 4 Spaziergang. . 02:18 Min. . WDR 4.

Was gibt es Schöneres, als sich an der frischen Luft zu bewegen und inmitten einer herrlichen Natur sportlich unterwegs zu sein? Auf dem Kalorienpfad kann man seinen Spaziergang mit Fitnessübungen kombinieren und bekommt so ein wohltuendes Körpergefühl. Autor: Andrea Klasen.

Audio Download .