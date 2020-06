Gedichte entdecken in der Natur

WDR 4 Spaziergang. . 02:23 Min. . Verfügbar bis 20.06.2021. WDR 4. Von Hilde Herzog.

Gedichte sind nicht nur was für Stubenhocker: Im Tal der Strunde, im Bergischen Land, können sie von Spaziergängern mitten in der Natur entdeckt werden. An den Ufern des einstigen Mühlbachs mit seinen Teichen hat die Autorengruppe "Wort und Kunst" Stelen mit wechselnder zeitgenössischer Lyrik aufgestellt.

